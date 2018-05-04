Досуговый фестиваль «Во имя Отчизны» состоится в спортивно-оздоровительном клубе «Ас»

Спортивно-оздоровительный клуб «Ас» 15 мая станет площадкой для досугового фестиваля «Во имя Отчизны», который будет приурочен к празднованию Дня Победы.

-Наше мероприятие пройдет в два этапа: утром и вечером. С 10:00 до 12:00 пройдут занятия по «военному фитнесу, движения в котором стилизованы под боевую тематику. Затем чаепитие. Утренняя часть фестиваля организована для людей пожилого возраста. В частности для тех, кто вместе с нами участвовал в „Московском долголетии“. А вечером, с 19:00 до 20:00, пройдет фитнес-марафон, участники которого будут учиться аэробным движениям с элементами восточных единоборств, — рассказала нам директор клуба Татьяна Морозова

Вход на фестиваль свободный. Всем, кто пришел без спортивной формы, предоставляется все необходимое.