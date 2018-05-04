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Досуговый фестиваль «Во имя Отчизны» состоится в спортивно-оздоровительном клубе «Ас»
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Досуговый фестиваль «Во имя Отчизны» состоится в спортивно-оздоровительном клубе «Ас» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Спортивно-оздоровительный клуб «Ас» 15 мая станет площадкой для досугового фестиваля «Во имя Отчизны», который будет приурочен к празднованию Дня Победы.
-Наше мероприятие пройдет в два этапа: утром и вечером. С 10:00 до 12:00 пройдут занятия по «военному фитнесу, движения в котором стилизованы под боевую тематику. Затем чаепитие. Утренняя часть фестиваля организована для людей пожилого возраста. В частности для тех, кто вместе с нами участвовал в „Московском долголетии“. А вечером, с 19:00 до 20:00, пройдет фитнес-марафон, участники которого будут учиться аэробным движениям с элементами восточных единоборств, — рассказала нам директор клуба Татьяна Морозова.
Вход на фестиваль свободный. Всем, кто пришел без спортивной формы, предоставляется все необходимое.
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