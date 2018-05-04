Москвичи не увидят звездопад 6 мая из-за яркой Луны

Яркая Луна может помешать наблюдению звездопада 6 мая, сообщили в пресс-службе Московского планетария. С 11:00 в воскресенье начнется пик активности второго весеннего звездного дождя.

"Специалисты ожидают от 10 до 55 метеоров в час. Однако наблюдениям красивого явления может помешать Луна", — отметили представители планетария.

Метеорный поток в созвездии Водолея — эта-Аквариды достигает своего максимума с 19 апреля по 28 мая 2018 года, когда Земля проходит сквозь шлейф частиц оставленных знаменитой кометой Галлея. Различные частицы из кометного хвоста попадают в атмосферу нашей планеты на высотах 100–120 километров, где сгорают, оставляя светящиеся следы.

Лучше всего Майские Аквариды видны из тропиков. Там можно наблюдать от 40 до 55 метеоров в час в ночь пика активности. Севернее от экватора наблюдается от 10 до 30 метеоров в час. В средних широтах астрономы рекомендуют наблюдать Аквариды за городом перед рассветом.

В целом, по словам специалистов планетария, условия наблюдений Майских Акварид в 2018 году в средних широтах не очень благоприятны. Луна в ночи 5,6 и 7 мая будет довольно яркой. «Она появляется на юго-восточном горизонте после 02:00, практически вместе с радиантом Майских Акварид, и будет располагаться невысоко над горизонтом до самого рассвета. Эти условия существенно помешают наблюдениям метеоров в средних широтах», — отметили в пресс-службе. Впрочем и после пика, до 28 мая, в безоблачные ночи можно будет увидеть от 10 до 30 метеоров в час.

Первый весенний звездопад — Лириды — можно было наблюдать над столицей 22 апреля. Плотность потока у него значительно меньше, чем у Акварид — до 18 метеоров в час. Этот звездопад происходит ежегодно.