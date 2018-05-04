СМИ: христианские церкви начнут строить в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия согласилась на сделку с Ватиканом по строительству церквей для христиан, проживающих в мусульманской стране. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Кардинал Жан-Луи Тауран посетил Саудовскую Аравию, где встретился с главой Всемирной мусульманской Лиги Мухаммедом Бен Абдель Каримом Аль-Иссой.

Представитель Ватикана призвал мусульманскую страну относиться одинаково к гражданам своей страны, как это делают на Западе. Тауран отметил существующую проблему отсутствия христианских церквей в арабской стране.

Власти Саудовской Аравии обещали пойти навстречу Ватикану. Согласно предполагаемому соглашению, церкви будут построены вместе с учреждением комитета по улучшению отношений между ними. Подобный акт станет первым в истории Саудовской Аравии.

Предполагается, что сам факт появления в Саудовской Аравии немусульманской религиозной организации поможет постепенно свести на нет факты экстремистской вербовки. Кроме того, со временем, это разовьет веротерпимость в восточных странах.

Я думаю, что у нас есть два врага: экстремизм и невежество. Я верю не в столкновение цивилизаций, а в столкновение невежества. Большую часть времени люди реагируют, потому что они не знают, кто ты и кто они — Кардинал Жан-Луи Тауран.

Тауран, считающийся энергичным сторонником диалога между Римско-католической церковью и Исламом, также встретился в столице с Саудовским королем Сальманом.