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СМИ: христианские церкви начнут строить в Саудовской Аравии
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СМИ: христианские церкви начнут строить в Саудовской Аравии 

360tv.ru 1 час назад
Саудовская Аравия согласилась на сделку с Ватиканом по строительству церквей для христиан, проживающих в мусульманской стране. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на ближневосточные СМИ.
Кардинал Жан-Луи Тауран посетил Саудовскую Аравию, где встретился с главой Всемирной мусульманской Лиги Мухаммедом Бен Абдель Каримом Аль-Иссой.
Представитель Ватикана призвал мусульманскую страну относиться одинаково к гражданам своей страны, как это делают на Западе. Тауран отметил существующую проблему отсутствия христианских церквей в арабской стране.
Власти Саудовской Аравии обещали пойти навстречу Ватикану. Согласно предполагаемому соглашению, церкви будут построены вместе с учреждением комитета по улучшению отношений между ними. Подобный акт станет первым в истории Саудовской Аравии.
Предполагается, что сам факт появления в Саудовской Аравии немусульманской религиозной организации поможет постепенно свести на нет факты экстремистской вербовки. Кроме того, со временем, это разовьет веротерпимость в восточных странах.
Я думаю, что у нас есть два врага: экстремизм и невежество. Я верю не в столкновение цивилизаций, а в столкновение невежества. Большую часть времени люди реагируют, потому что они не знают, кто ты и кто они  — Кардинал Жан-Луи Тауран.
Тауран, считающийся энергичным сторонником диалога между Римско-католической церковью и Исламом, также встретился в столице с Саудовским королем Сальманом.
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