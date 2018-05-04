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Горе-археологу из Костромской области грозит до 6 лет тюрьмы
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Горе-археологу из Костромской области грозит до 6 лет тюрьмы 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
До 6 лет лишения свободы грозит жителю Парфеньевского района, который незаконно занимался археологическими раскопками и повредил культурный слой земли, сообщает областная прокуратура.
Весной и летом прошлого года он вел раскопки на территории одной из заброшенных деревень, которая имела многовековую историю. Эта земля относится к объектам культурного наследия.
Он пригнал туда трактор, исследовал землю при помощи металлоискателя, а потом начал рыть культурный слой, повреждая и уничтожая его.
На месте раскопок нашли фрагменты керамической посуды второй половины 17-начала 20 веков.
В отношении горе-археолога возбудили уголовное дело, оно направлено для рассмотрения в Нейский районный суд Костромской области. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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