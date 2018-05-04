Горе-археологу из Костромской области грозит до 6 лет тюрьмы

До 6 лет лишения свободы грозит жителю Парфеньевского района, который незаконно занимался археологическими раскопками и повредил культурный слой земли, сообщает областная прокуратура

Весной и летом прошлого года он вел раскопки на территории одной из заброшенных деревень, которая имела многовековую историю. Эта земля относится к объектам культурного наследия.

Он пригнал туда трактор, исследовал землю при помощи металлоискателя, а потом начал рыть культурный слой, повреждая и уничтожая его.

На месте раскопок нашли фрагменты керамической посуды второй половины 17-начала 20 веков.