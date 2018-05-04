Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 397

Формируется новый состав прикамского кабмина

По слухам, министры правительства Прикамья затаились в ожидании предстоящих кадровых решений. Говорят, что состав кабмина может сильно измениться. В кулуарах обсуждают, кому в первую очередь грозят отставки. Чаще всего слухмейкеры упоминают министра терразвития Кокшарова, министра спорта Глызина, зампреда по соцвопросам и здравоохранению Абдуллину, министра информразвития и связи Никитина.

Комментарий: официальная информация — в пресс-релизах

«Информация обо всех перестановках сообщается в официальных пресс-релизах. Все остальное — слухи и ничего больше», — пояснили в правительстве региона.

Глава фракции ЛДПР в прикамском законодательном собрании Олег Постников в последнее время снова начал говорить о притеснениях, которым подвергается он и его коллеги по партии в заксобрании. Слухмейкеры озадачились причинами этой «дискриминации» и предположили, что на этот раз они могут быть обусловлены не личными и межпартийными конфликтами, берущими свое начало в выборах 2016 года, а выборами предстоящими. Якобы реготделению ЛДПР намекают, что не стоит проявлять такую активность в депрессивных территориях на северо-востоке региона, где после преобразования городских поселений и муниципальных районов в городские округа предстоит выбрать глав и депутатов.

Комментарий: не надо говорить о притеснениях

«Я бы не стал сейчас говорить о притеснениях фракции. Да, бывают разные рабочие моменты с трактовкой регламента, но пока это в противостояние или притеснение не вылилось. Что касается будущих выборов, то мы действительно настроены на значительное количество мандатов в территориях, где обычно имеем высокий уровень доверия», — прокомментировал глава фракции ЛДПР в пермском краевом заксобрании Олег Постников. Депутат уточнил, что формируется пул кандидатов из людей, известных и популярных в муниципалитетах.

89-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда» принесла не столько спортивные, сколько политические результаты. Наблюдатели обратили внимание, что в одной команде «Прикамье, вперед!» выступили депутаты Госдумы Дмитрий Скриванов и Алексей Бурнашов. Осенью, казалось, что первый конфликтует со вторым, обратившись в суд с иском по поводу старых публикаций в «Вечерней Перми». Но поддержка, которую Бурнашов оказал журналисту скривановской газеты в конфликте с пресс-службой заксобрания, прием на работу помощников, имеющих отношение к Скриванову, и совместное участие в эстафете с коллегой по Госдуме дало повод слухмейкерам заговорить об их явном сближении. Анонимные политические телеграм-каналы даже предположили, что Скриванов вышел из опалы, но уверенности в неангажированности их авторов нет.

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Скриванов отказался продавать «АктивМедиа»

По слухам, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов отклонил предложение продать остатки медиахолдинга «АктивМедиа». Якобы он намерен еще использовать подконтрольные СМИ. Слухмейкеры рассуждают, что расчет может быть сделан на какие-либо крупные выборы уровня губернаторских.

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Негатив по теме НТО ударит по Агееву

Говорят, что в истории с принятием новых пермских правил по нестационарным торговым объектам (НТО) крайним может оказаться Виктор Агеев. Схему размещения с бизнесом и вопрос распространения печатных СМИ с директорами пермских газет толком не обсудили. Депутаты гордумы, принявшие новые правила, оказались под градом критики малого бизнеса и избирателей из ТСЖ. Якобы они не прочь переложить политическую ответственность и транслировать весь этот негатив на того же Агеева. В итоге первый замглавы администрации Перми оказался в крайне неудобном положении.

Комментарий: компромисс будет найден

«Изменения в правила благоустройства были внесены совсем недавно. По всем спорным моментам компромисс будет найден, консультации идут, работа ведется, но это дело не одного дня», — пояснили в окружении чиновника.

Главам плохие дороги буду стоить головы

Говорят, что скоро в районах Прикамья начнутся тотальные проверки качества ремонта дорог. Причем займутся контролем в том числе члены общественного совета «Безопасные дороги» и все желающие жители региона. По слухам, отвечать за качество дорог будут главы территорий. Для аутсайдеров плохие показатели могут стать той каплей, которая переполнит чашу терпения краевых властей и спровоцирует решение об отставке.

Комментарий: часть дорог проверена

«Проверки гарантийных дорог, отремонтированных в прошлом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», уже прошла. Поставлена задача устранить недочеты, самые серьезные — в срок до конца мая», — пояснили в краевом минтрансе

Пример «Сатурн-Р» будет растиражирован

Говорят, что формат взаимодействия краевых и пермских властей с девелопером «Сатурн-Р» будет взят за основу. Якобы остальным застройщикам стоит приготовиться к такому же диалогу, в ходе которого бизнес удается убедить к взаимной выгоде в необходимости сопровождать строительство жилья возведением социальной инфраструктуры. Слухмейкеры обсуждают, что это коснется всех, включая традиционных лидеров отрасли — СПК, ПЗСП и других.

Несмотря на то, что директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева арестовали по обвинению в получении взятки при строительстве детского сада в ЖК «Зенит», он может пригодиться в другом деле, не исключают наблюдатели. Бывший глава города Олег Сорокин сейчас находится под арестом, срок которого истекает 17 мая. Для продления этой меры пресечения следователю в суде потребуются весомые аргументы, и ими могут стать показания Щеголева, пишут телеграмщики.

Комментарий: это домыслы

СУ СКР по Нижегородской области подчеркнули, что дело в отношении Олега Сорокина находится в производстве другого следственного органа (Третьего следственного управления ГСУ СКР — прим. ред.). «Мне кажется, это домыслы», — сказал собеседник агентства.

Метро «Стрелка» будет работать только на выход

Телеграмщики пугают своих подписчиков нерешенными транспортными проблемами, с которыми летом этого года столкнутся не только жители Нижнего Новгорода, но и гости чемпионата мира по футболу. Одним из таких «ляпов» называют то, что строящаяся к мундиалю станция метро «Стрелка», расположенная вблизи стадиона, будет работать только на выход. То есть, приехавшие на стадион болельщики после матчей уехать оттуда на метро просто не смогут.

Комментариев нет В правительстве Нижегородской области не смогли оперативно ответить на запрос «ФедералПресс» , пообещав предоставить ответ позже.

Армянскую революцию спонсируют самарские банкиры

Телеграмм-каналы не исключают, что в армянских событиях могут быть замешаны высокопоставленные самарцы, в частности, председатель правления ПАО «АктивКапитал Банк» Григорий Оганесян . По их информации, на прошлой неделе Оганесян сбежал из Самары Армению — его могли задержать местные сотрудники ФСБ по делу о мошенничестве и хищении средств вкладчиков «АК Банка». После отзыва лицензии банком управляет временная администрация. По информации телеграм-каналов, она вскрыла в финансовой отчетности банка недоимку в 35 млрд рулей, более 25 млрд из которых якобы похитил сам Оганесян. Большая часть украденных денег, пишут телеграмщики, пошла на поддержку уличных протестов в Армении, оплату информационной кампании российских и западных СМИ и гонорары в банках США Франции лидерам протестов. Посредником в транзите денег армянским революционерам называют бывшего управляющего самарским филиалом «Инкомбанка» Игоря Лейко, который прежде был фигурантом похожей истории спонсирования олигархов Украины и организации Евромайдана.

Комментариев нет В пресс-службе ПАО «АктивКапитал Банк» сообщили, что предоставление любой информации по этой теме возможно только по официальному запросу. На момент подготовки материала ответ на запрос получен не был.

На месте Коневского рынка появится торговый центр

В кировских СМИ появилась информация, что на месте Коневского рынка могут построить большой торгово-офисный центр, который станет близнецом скандального ТЦ «Крым». Против строительства последнего активно выступали общественники и многие жители города.

Комментарий: строительства в планах нет В пресс-службе мэрии пояснили, что строительства торгового центра в планах нет, а Коневский рынок будет благоустроен.

Первого зампреда саратовского правительства пытаются привлечь по уголовной статье

«Злые языки» полагают, что первому зампреду правительства Саратовской области Вадиму Ойкину может грозить уголовное преследование за его действия на прошлом месте работы в АО «Облкоммунэнерго». Говорят, что на него точит зуб акционер компании, бывший депутат Саратовской облдумы Михаил Кискин, который сам когда-то возглавлял ОКЭ. Какие интересы у Кискина, постоянно проживающего в Балаково Саратовской области, слухмейкеры умалчивают. Поводом для преследования Ойкина Кискин выбрал продажу еще в 2014 году с согласия совета директоров неликвидного имущества компании за бесценок, из-за чего компания якобы потерпела колоссальные убытки.

Комментарий: проводится проверка

ГУ МВД по Саратовской области сказали, что по заявленному факту проводится проверка, «по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Ректора столичного университета прочат на пост главы Саратова

В саратовской мэрии снова перебирают кандидатов на пост главы города. При этом отставку действующего главы Михаила Исаева слухмейкеры подают как почти свершившийся факт. Перебрав все местные кандидатуры, саратовские телеграмщики прочат кресло первого человека в городе ректору столичного Государственного университета управления (ГУУ) Ивану Лобанову . Он выходец из Саратова, до ухода в Государственную думу в 2007 году был депутатом саратовской гордумы и руководил областным исполкомом «Единой России» . Говорят, что со смены главы города должна начаться глобальная «чистка» в руководстве региона.

Комментариев нет Ни в администрации Саратова, ни в ГУУ комментировать эту информацию не стали.

Сенатор Олег Мельниченко подогревает конфликт в крупном татарском селе

Комментарий: это вброс

Источник в правительстве Пензенской области говорит, что никаких оснований для такого слуха нет. «Это явный вброс, сделанный с целью внести разногласия в отношения между Иваном Белозерцевым и Олегом Мельниченко. Никакого конфликта между губернатором и сенатором от региона нет, есть нормальные рабочие отношения. С какой целью сделан этот вброс, сказать сложно», — рассказал собеседник в правительстве.

Следующий созыв парламента Башкирии обновится сразу наполовину

В ходе сентябрьских выборов состав Госсобрания — Курултая Башкортостана обновится примерно наполовину, говорят слухмейкеры. По мнению ряда наблюдателей, не последнюю роль в формировании нового парламента играет администрация главы республики. Якобы внутриполитический блок администрации прямо согласовывает кандидатов и принимает решение не только об их участии в выборах, но и о результатах голосования. Как бы то ни было, информация о значительном обновлении состава Курултая похожа на правду. Тем более учитывая, что нынешний депутатский корпус по сравнению с предыдущим созывом тоже обновлен более чем наполовину.

Комментарий: все зависит от самих кандидатов

«Ожидать и прогнозировать можно все, что угодно. Может, меньше половины обновится, может — больше половины. Кто знает? Все зависит от тех кандидатов, которых выдвигают политические партии, от их активности, а главное, зависит от избирателей, кому они окажут доверие в этот раз», — прокомментировал руководитель пресс-центра Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Ильгиз Абдуллин.

Еще одна площадь Ленина будет переименована

На прошлой неделе в Ульяновске историческое название — Соборная — обрела центральная площадь города, которая носила имя Владимира Ленина. На этой неделе появился слух о том, что площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина тоже может изменить свое название. По информации слухмейкеров, она может стать просто площадью Ленина.

Комментарий: это отвлечение внимания

«Данная процедура, как в первом случае, так и во втором, является не демократичной. Широкого общественного обсуждения по этому вопросы не было. Фактически чиновники самочинно проводят такое переименование. Это отвлечение внимания населения от проблем социального характера», — прокомментировал секретарь Засвияжского райкома КПРФ Ульяновска Виталий Кузин.

Глава ульяновского минсельхоза может лишиться кресла

Министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин на каждом аппаратном совещании получает выговоры и замечания по работе от главы региона Сергея Морозова . Слухмейкеры не исключают, что дело идет к скорой отставке министра.

Комментарий: рабочий момент

«Это рабочие моменты. Весна — пора сельскохозяйственных работ, их надо выполнять. Губернатор всегда с ответственностью относится ко всем мероприятиям и держит на контроле и в тонусе, не дает никому расслабиться», — высказал свою точку зрения депутат гордумы Ульяновска Юрий Мухин

Комментарий: в Йошкар-Оле последнее уведомление было два года назад

«В Йошкар-Оле последнее уведомление о проведение гей-парада было два года назад, — сообщила пресс-секретарь главы Марий Эл Оксана Никулина. — В конце февраля этого года были поданы уведомления о проведение гей-парадов на территории двух городов Марий Эл — Волжска Козьмодемьянска . Гей-парад в Козьмодемьянске планировался в два этапа — 7 и 11 марта. В его проведении было отказано по закону РФ о запрете на гей-пропаганду. В Волжске гей-парад планировался 8 марта. На центральной площади города, где организаторы хотели его провести, уже было запланировано праздничное мероприятие, посвященное 8 марта. Представителям ЛГБТ было предложено выбрать другое место и подать повторное уведомление. Однако этого они не сделали. Уведомления изначально содержали большое количество ошибок: не указан адрес регистрации в республике, объект пикетирования, способ ограждения несовершеннолетних от пропаганды. То есть складывалось впечатление, что уведомления заведомо подавались в расчете на отказ».

Подозреваемого в мошенничестве депутата горсовета Зеленцова исключили из «Единой России»

В политических и медийных кругах Оренбурга обсуждается информация о том, что подозреваемый в мошенничестве при строительстве детского санатория «Солнечная страна» депутат оренбургского горсовета Алексей Зеленцов исключен из партии «Единая Россия», от которой избирался в муниципальный парламент два созыва подряд.

Комментарий: членство Зеленцова в партии приостановлено

В региональном исполкоме «Единой России» сообщили, что Зеленцов из партии пока не исключен. Его членство в «Единой России» приостановлено до решения суда. Сейчас Алексей Зеленцов находится под домашним арестом.

Главой Ижевска может стать мэр Сарапула Александр Эссен

После новости об отставке главы Ижевска Юрия Тюрина по столице республики поползли слухи о том, кто займет освободившееся кресло. Известный в Удмуртии бизнесмен Сергей Чикуров, некогда пытавшийся заниматься и политической деятельностью на республиканском уровне, предположил, что мэром могут назначить или вице-премьера правительства Александра Свинина или главу городской думы Ижевска Олега Гарина . Руководитель крупной региональной IT-компании Олег Вылегжанин, обсудив в соцсети возможность выдвижения на конкурс собственной кандидатуры, даже получил одобрение советника президента РФ по интернету Германа Клименко . Но наиболее интересным вариантом, по мнению слухмейкеров, является назначение на должность мэра Ижевска Александра Ессена , мэра Сарапула. В заслуги ему ставят создание первой на территории Удмуртии территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, при нем началась программа масштабной реконструкции старого купеческого города с целью сделать его привлекательным для туристов Комментарий: может быть назначен абсолютно никому не известный «варяг»