Воспитанники центра «Энергия.RU» стали участниками акции «Мы помним»

Коллективы центра досуга и спорта «Энергия.RU» стали участниками акции «Мы помним», которая завершится 9 мая.

— Уже около четырех лет мы принимаем участие в этой акции. Ее суть заключается в том, что мы ходим в гости к нашим ветеранам и поздравляем их с Днем Победы. Но не просто поздравляем. Ребята разучивают песни, которые будут исполнять. Дети из творческой студии «Цветик-семицветик» готовят открытки, сделанные своими руками. Девочки пекут сладости. Мы никогда не покупаем их, а готовим сами, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель клуба «Горизонт» Марина Сухарева. — Мы также помогаем ветеранам с уборкой, например. Конечно, вначале мы посещали больше пожилых людей, но, к сожалению, с каждым годом героев войны становится все меньше.

Как отметила Марина Андреевна, обход начинается с тех, кому тяжело выходить на улицу по состоянию здоровья. Активисты заранее договариваются с ветеранами о том, во сколько им удобно. Есть и те, кто стал уже другом для воспитанников учреждения.

— Мы уже несколько лет дружим с Тамарой Ивановной Беляевой . Она труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны, — добавила Марина Сухарева.

В гости к ветеранам воспитанники центра «Энергия.RU» будут ходить 7 и 8 мая.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/04/40617/