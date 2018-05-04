Ещё
Воспитанники центра «Энергия.RU» стали участниками акции «Мы помним»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воспитанники центра «Энергия.RU» стали участниками акции «Мы помним» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Коллективы центра досуга и спорта «Энергия.RU» стали участниками акции «Мы помним», которая завершится 9 мая.
— Уже около четырех лет мы принимаем участие в этой акции. Ее суть заключается в том, что мы ходим в гости к нашим ветеранам и поздравляем их с Днем Победы. Но не просто поздравляем. Ребята разучивают песни, которые будут исполнять. Дети из творческой студии «Цветик-семицветик» готовят открытки, сделанные своими руками. Девочки пекут сладости. Мы никогда не покупаем их, а готовим сами, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель клуба «Горизонт» Марина Сухарева. — Мы также помогаем ветеранам с уборкой, например. Конечно, вначале мы посещали больше пожилых людей, но, к сожалению, с каждым годом героев войны становится все меньше.
Как отметила Марина Андреевна, обход начинается с тех, кому тяжело выходить на улицу по состоянию здоровья. Активисты заранее договариваются с ветеранами о том, во сколько им удобно. Есть и те, кто стал уже другом для воспитанников учреждения.
— Мы уже несколько лет дружим с Тамарой Ивановной Беляевой. Она труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны, — добавила Марина Сухарева.
В гости к ветеранам воспитанники центра «Энергия.RU» будут ходить 7 и 8 мая.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/04/40617/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Музыканты из Крыма, Благовещенска и Москвы выступят в районе Чертаново Северное Юнармеец школы №1623 заняла третье место на видео-конкурсе «Маршалы Победы» Заезд на складных велосипедах начнется у Большого Чертановского пруда
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу51
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов176
Силуанов рассказал о пользе нового налога180
Пекин уступает под напором Трампа153
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение