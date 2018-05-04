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«Белые каски» могли остаться без денег США из-за провала в Думе
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«Белые каски» могли остаться без денег США из-за провала в Думе 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
США могли приостановить финансирование «Белых касок» из-за большого числа фактов и свидетелей провокации в сирийской Думе. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы «химатаке» в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации «Белых касок», которые приехали в Гаагу, — цитирует генерал-майора РИА Новости. — Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников со стороны США?".
Между тем, как напоминает РИА Новости, эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемого применения отравляющих веществ в сирийской Восточной Гуте, а также побывали в госпитале в городе Дума, где опросили участников постановочного видео, снятого «Белыми касками». Также инспекторы посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации «Белые каски».
США пересматривают программы помощи Сирии по запросу президента Дональда Трампа, включая поддержку «Белых касок». Президент США дал ясно понять, что «партнеры и союзники должны играть большую роль в стабилизации Сирии», а «Белые каски» являются независимой сирийской организацией, состоящей из волонтеров среди гражданских лиц, которых США поддерживает с 2013 года.
Ранее стало известно, что Госдеп США заморозил финансирование действующей в Сирии организации «Белые каски». По данным СМИ, доля США в финансировании «Белых касок» составляет около трети бюджета группы.
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