Депутаты считают, что Россия может утратить лидерство в атомной отрасли из-за контрсанкций

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях, внесенный депутатами всех фракций. Вместе с тем, предупреждают депутаты, Россия может утратить лидирующие позиции на мировом рынке атомной энергетики в случае вступления закона в силу. Текст заключения размещен в электронной базе данных Госдумы.

"Комитет Госдумы по энергетике поддерживает концепцию законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» и рекомендует Госдуме принять его в первом чтении", — говорится в тексте заключения. Документ будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании 15 мая.

Риски контрсанкций

Помимо возможного запрета на импорт сельхозпродукции, алкоголя, табака и лекарств из США и других недружественных стран, законопроект предусматривает ограничение сотрудничества российских компаний с зарубежными, доля американского или иностранного участия в которых составляет более 25%, в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях.

"В случае реализации указанного положения существует риск утраты лидирующей позиции РФ на мировом рынке атомной энергетики и участия в международных проектах", — предупреждают депутаты.

Россия, в частности, участвует в таких международных проектах, как ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и FAIR (Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов). Ответные меры могут привести к задержке и удорожанию проектов, и с высокой долей вероятности к их прекращению и выходу РФ из них без возврата вложенных средств, подчеркивается в заключении.

"В случае остановки проекта ITER существует риск потери лидирующей роли Российской Федерации в области управляемого термоядерного синтеза. В результате будет ограничен доступ к передовым технологиям в области управляемого термоядерного синтеза и способам изучения энергий ядерного ядра, сверхпроводимости, IT-технологий и многим другим. Российские организации потеряют контракты на разработку и изготовление высокотехнологичной продукции для ITER и FAIR", — говорится в отзыве.

Кроме того, ответные меры России коснутся и других проектов, например, Многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Контрсанкции могут привести к блокированию участия в МБИР ряда зарубежных партнеров, что увеличит нагрузку на федеральный бюджет, а также поставит под вопрос возможность дальнейшей реализации проекта.

В свою очередь прекращение или приостановка таких международных форматов взаимодействия, как ИНПРО (Международный проект по ядерным топливным циклам), грозит потерей Россией доступа к передовым технологиям ведущих зарубежных стран в области ядерной энергетики и прекращением подготовки молодых российских ученых и специалистов в рамках международных проектов.

Депутаты также указали на риски замещения России другими поставщиками на рынке природного урана и услуг по его обогащению, а также на рынке ядерного топлива.

Депутаты обратили внимание и на риски для строительства АЭС за рубежом. В настоящее время у России есть контракты на сооружение АЭС «Ханхикиви» в Финляндии и АЭС «Пакш» в Венгрии . В случае контрсанкций госкорпорацию «Росатом» в этих проектах могут заменить на альтернативных поставщиков из США, Китая Кореи или Японии

Таким образом, с учетом высокого уровня конкуренции в атомной отрасли, контрсанкции несут для России такие риски, как «существенные финансовые потери, осложнение условий для дальнейшей работы страны на мировом рынке, серьезный урон для деловой репутации страны как надежного партнера, а также риск общего падения имиджа и авторитета РФ на международной арене», резюмируют депутаты.