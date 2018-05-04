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Донный грунт предложили использовать при восстановлении экосистем водных объектов
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Донный грунт предложили использовать при восстановлении экосистем водных объектов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Донный грунт может использоваться при создании и содержании внутренних водных путей, предотвращении негативного воздействия вод и поддержании санитарного состояния водных объектов.
Соответствующие изменения в Водный кодекс, регулирующие использование грунта, извлечённого при проведении дноуглубительных и гидротехнических работ, зачастую имеющего характеристики нерудных полезных ископаемых, внесло на рассмотрение Госдумы Правительство.
В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», отмечается, что правоотношения, связанные с использованием извлечённого грунта, регулируются Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и подзаконными актами и к настоящему времени нуждаются в совершенствовании.
Внесение изменений в Водный кодекс предлагается осуществить по аналогии с имеющейся в Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ нормой о делегировании полномочия по установлению порядка использования донного грунта Правительству.
Предлагаемые изменения, как полагают авторы инициативы, будут способствовать увеличению общей протяжённости участков расчистки русел рек, восстановлению экосистем водных объектов и пропускной способности и, как следствие, повышению безопасности судоходства.
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