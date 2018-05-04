Донный грунт предложили использовать при восстановлении экосистем водных объектов

Донный грунт может использоваться при создании и содержании внутренних водных путей, предотвращении негативного воздействия вод и поддержании санитарного состояния водных объектов.

Соответствующие изменения в Водный кодекс, регулирующие использование грунта, извлечённого при проведении дноуглубительных и гидротехнических работ, зачастую имеющего характеристики нерудных полезных ископаемых, внесло на рассмотрение Госдумы Правительство.

В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении « Парламентской газеты », отмечается, что правоотношения, связанные с использованием извлечённого грунта, регулируются Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации » и подзаконными актами и к настоящему времени нуждаются в совершенствовании.

Внесение изменений в Водный кодекс предлагается осуществить по аналогии с имеющейся в Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ нормой о делегировании полномочия по установлению порядка использования донного грунта Правительству.

Предлагаемые изменения, как полагают авторы инициативы, будут способствовать увеличению общей протяжённости участков расчистки русел рек, восстановлению экосистем водных объектов и пропускной способности и, как следствие, повышению безопасности судоходства.