Минеральная вода входит в стоимость путёвки в санаториях КМВ?

Почему директор ессентукского санатория требовал с отдыхающих плату за минеральную воду в бювете?

Как сообщили в Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуре, директора ессентукского санатория «Виктория» уличили в том, что он брал с отдыхающих деньги за минеральную воду в одном из бюветов курорта. Это нарушение ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации ».