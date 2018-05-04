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Минеральная вода входит в стоимость путёвки в санаториях КМВ?
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Минеральная вода входит в стоимость путёвки в санаториях КМВ? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Почему директор ессентукского санатория требовал с отдыхающих плату за минеральную воду в бювете?
Как сообщили в Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуре, директора ессентукского санатория «Виктория» уличили в том, что он брал с отдыхающих деньги за минеральную воду в одном из бюветов курорта. Это нарушение ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
«Минеральная вода в бюветах должна быть бесплатной, — считает директор национального парка «Кисловодский» Дмитрий Науменко. — В первую очередь для тех, кто лечится в санаториях. Её стоимость закладывают в цену путёвки. Выходит, что отдыхающие в Ессентуках заплатили по двойному тарифу. Это безобразие! Кстати, для бювета в нашем парке минеральную воду приходится покупать по такому же тарифу, что и для санаториев. Полагаю, для курортных парков нужно установить государственные субсидии».
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