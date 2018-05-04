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Муромский отчитал подчиненных за ночной сон
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Муромский отчитал подчиненных за ночной сон 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Глава администрации Орла Александр Муромский повел сегодня, 4 мая, рабочее совещание по ремонту дорог в городе. По его наблюдениям, из заявленных бригад 30% реально вышли на объекты. В этом он убедился накануне ночью.
«Из 12 бригад дорожников вышли только четыре. При этом не увидел ни одного сотрудника отдела дорожного контроля УКХ, призванного, что называется, стоять у подрядчиков над душой. Как минимум один человек от заказчика должен ночью работать, контролировать качество работ, своевременно указывать на недостатки, отклонения от проекта, проверять температуру асфальто-бетонной смеси. Иначе через три месяца на отремонтированном участке снова появятся ямы. Заказчик должен понуждать, требовать и отвечать за результат», — отчитал своих подчиненных глава администрации. Муромский потребовал предоставить ему список ответственных лиц с указанием контактных номеров, чтобы связь была оперативной и круглосуточной. Так передает беседу пресс-служба.
Александр Муромский заявил, что планерки теперь будут проходить ежедневно утром, включая выходные и праздничные дни. Дорожники и чиновники будут собираться в 7:30 до тех пор, пока у сити-менеджера не появится уверенность, что процесс достаточно налажен.
Отметим, ремонтом дорог в Орле занимаются подрядные организаций ООО «РемДорСтрой», ООО «ГорСтрой», ИП Гришина, МУП «Спецавтобаза». Результат работы одной из них на улице Комсомольская разочаровал орловцев. Асфальт, брошенный в ямы с песком в ночь с 3 на 4 мая, уже наматывается на колеса и уезжает с транспортными средствами.
Напомним, на совещании в обладминистрации 3 мая врио губернатора Андрей Клычков напомнил, что ямочный ремонт в Орле планируется завершить до 15 мая. Он раскритиковал низкие темпы работ подрядчиками и настоятельно рекомендовал сити-менеджеру Александру Муромскому разъяснить подрядчикам, что они обязаны соблюдать сроки, обозначенные в контрактах.
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Сообщение Муромский отчитал подчиненных за ночной сон появились сначала на РИА 57.
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