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На 12 улицах Рязани с 14 мая заработают платные парковки. Адреса
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На 12 улицах Рязани с 14 мая заработают платные парковки. Адреса 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Тестовый режим работы второго этапа платных парковок в Рязани закончится 13 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
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