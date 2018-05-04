В Тель-Авиве прошел ежегодный «Марш шлюх» за права женщин носить любую одежду, не подвергаясь домогательствам

Израиле уже в седьмой раз прошла массовая акция «Марш шлюх» ( Slut Walk ), в ходе которой женщины отстаивают свое право носить любую одежду и не подвергаться при этом обвинениям в распущенности и сексуальным домогательствам. На этот раз в Тель-Авиве на улицы вышли более 1000 человек, сообщает

Участники акции прошли от площади Рабина по бульвару Ротшильда до района Неве Цедек. У молодых людей в руках были плакаты с изображениями тех, кто подозревается в домогательствах или был осужден за сексуальные преступления, а также портрет министра юстиции Айелет Шакед, которую обвиняют в том, что она не защищает права женщин.

Публикация от Slut Walk TLV (@slutwalktlv)

4 Май 2018 в 1:44 PDT *! #slutwalk #metoo

Публикация от (@ren_tsukur)

4 Май 2018 в 6:38 PDT Rise from the dust, woman #slutwalk #tlv #israel #protest #slutwalktlv2018

Публикация от lori glory (@lorgalore)

4 Май 2018 в 5:30 PDT #slutwalk #TelAviv #israel

Публикация от Oren Ziv (@oren_ziv)

4 Май 2018 в 4:19 PDT Slut Walk 2018 Tel aviv IL #slutwalk#slutwalk2018

Публикация от Gal Tzabari (@galxphotography)

4 Май 2018 в 3:29 PDT #slutwalk #timesup

Публикация от Slut Walk TLV (@slutwalktlv)

4 Май 2018 в 12:37 PDT Идея проведения Slut Walk возникла в апреле 2011 года в Канаде , после того как, выступая перед студентами юридического факультета Йоркского университета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил: «Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться, как шлюхи». Позже он написал в университет письмо с извинениями.

В знак протеста против такой позиции в нескольких странах

начались

марши протеста, участники которых отстаивают право носить любую одежду без опасений быть обвиненными в том, что она может провоцировать к насилию.

Первый в истории «Марш шлюх» состоялся в апреле 2011 года в Торонто. С тех пор подобные акции стали традиционной формой протеста во многих странах мира.

В мае 2017 года тель-авивский «Марш шлюх»

состоялся

на фоне обсуждения нескольких случаев группового изнасилования девушек, в том числе несовершеннолетних. В отличие от либерального Тель-Авива, Иерусалим более консервативен, в нем много религиозных общин — от ортодоксальных иудейских до мусульманских.