Ещё
В Савеловском 5 мая проведут посадки деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Савеловском 5 мая проведут посадки деревьев 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Молодые деревья появятся в нескольких дворах Савеловского в субботу, 5 мая. Коммунальщики проведут озеленение в рамках программы «Миллион деревьев».
— У дома 11 на Бутырской появится дуб красный, у дома 15 высадят липу. Клен остролистный появится у дома 47, корп. 1 на Полтавской улице и у дома 18, корп. 1 в 4-м Вятском переулке. У дома 27 в том же переулке высадят иву ломкую, а рябина и яблоня декоративная появятся на Башиловской улице — у домов 21 и 23, корп. 2 соответственно, — поделился представитель районной управы.
Напомним, озеленение традиционно проводят осенью и весной, так как в это время у саженцев есть больше шансов прижиться. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
О работе предприятий потребительского рынка поговорят на встрече Евгения Щербачева с жителями Савеловского И. о. главы управы Савеловского района совершил обход дворов на 2-й Квесисской В парке Северного речного вокзала проведут спортивный праздник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу57
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов176
Силуанов рассказал о пользе нового налога186
Певица погибла во время отдыха5
Пекин уступает под напором Трампа153
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение