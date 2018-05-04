В Савеловском 5 мая проведут посадки деревьев

Молодые деревья появятся в нескольких дворах Савеловского в субботу, 5 мая. Коммунальщики проведут озеленение в рамках программы «Миллион деревьев».

— У дома 11 на Бутырской появится дуб красный, у дома 15 высадят липу. Клен остролистный появится у дома 47, корп. 1 на Полтавской улице и у дома 18, корп. 1 в 4-м Вятском переулке. У дома 27 в том же переулке высадят иву ломкую, а рябина и яблоня декоративная появятся на Башиловской улице — у домов 21 и 23, корп. 2 соответственно, — поделился представитель районной управы.

Напомним, озеленение традиционно проводят осенью и весной, так как в это время у саженцев есть больше шансов прижиться. (мю)