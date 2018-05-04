Ещё
Активисты планируют провести третий митинг против московского мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активисты планируют провести третий митинг против московского мусора 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В пятницу,4 мая, Александр Смирнов подал два уведомления в администрацию Кировского и Ленинского районов. Первый вариант — митинг на Советской площади с 12 до 15 часов, второй — собрание на площади Труда с 16 до 19 часов. Два места нужны в случае возможного отказа. Митинг планируют провести 19 мая. Предполагаемое количество участников — до двух тысяч.
Первый несогласованный митинг против столичного мусора прошел у Знаменской башни 18 апреля. Второй — в парке Победы в Дзержинском районе 28 апреля. Оба мероприятия собрали примерно по тысячи человек.
АиФ: последние новости
В селах Ярославской области работают 24 точки доступа бесплатного Wi-Fi Иван Лилеев покинул должность заместителя мэра Ярославля Когда в Ярославле начнут отключать горячую воду?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу57
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов176
Силуанов рассказал о пользе нового налога186
Певица погибла во время отдыха5
Пекин уступает под напором Трампа153
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение