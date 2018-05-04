Активисты планируют провести третий митинг против московского мусора 

В пятницу,4 мая, Александр Смирнов подал два уведомления в администрацию Кировского и Ленинского районов. Первый вариант — митинг на Советской площади с 12 до 15 часов, второй — собрание на площади Труда с 16 до 19 часов. Два места нужны в случае возможного отказа. Митинг планируют провести 19 мая. Предполагаемое количество участников — до двух тысяч.
Первый несогласованный митинг против столичного мусора прошел у Знаменской башни 18 апреля. Второй — в парке Победы в Дзержинском районе 28 апреля. Оба мероприятия собрали примерно по тысячи человек.