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Репетиция военного парада в Новочеркасске уничтожает последний асфальт
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Репетиция военного парада в Новочеркасске уничтожает последний асфальт 

Деловое сообщество 1 час назад
Первая репетиция военного парада ко Дню Победы порадовала жителей Новочеркасска зрелищем, и ужаснула им же. По проспекту Платовскому и близлежащим улицам прошли пешие коробки и военная техника. И пока одни вовсю наслаждались зрелищем, автомобилисты сняли на видео то, во сто превратилась недавно отремонтированная дорога.
Асфальт покрылся множеством трещин, после прохода тяжёлой техники остались продаваемые участки. Автор видео выложил его в соцсети, и справедливо опасается что после генеральной репетиции и самого парада асфальта в центре Новочеркасска просто не останется.
Местные жители активно оставляют комментарии: «И чё теперь? А дальше весь Платовский и Ермака убили?», «Миллионы потом выделят опять на ремонты этих участков, не парьтесь народ.», «Это говорит о качестве покрытия. Обидно что деньги налогоплательщиков были потрачены на это покрытие.»
Многие негодуют, существует специальная резиновая защита для колес спецтехники. Она предназначена как раз для защиты асфальта от повреждения. Непонятно, почему военные не воспользовались ей.
https://youtu.be/X20cKF8yrqE
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