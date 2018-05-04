В одном из роддомов Курской области нашли туберкулёз — СМИ

В региональных СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что одна из сотрудниц роддома в Железногорске болеет туберкулезом.

Курский СК организовал проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.