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В одном из роддомов Курской области нашли туберкулёз — СМИ
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В одном из роддомов Курской области нашли туберкулёз — СМИ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В региональных СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что одна из сотрудниц роддома в Железногорске болеет туберкулезом.
Курский СК организовал проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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