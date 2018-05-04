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Получившие сильные ожоги при взрыве дома в Заводоуковске идут на поправку
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Получившие сильные ожоги при взрыве дома в Заводоуковске идут на поправку 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Состояние 16-летней девушки и 27-летнего мужчины, которые в середине апреля получили сильные ожоги при взрыве дома, значительно улучшилось. Доктора ОКБ №1 провели иногородним пациентам противошоковую терапию и все необходимые медицинские процедуры. Но о выписке пока говорить рано. — Оба пострадавших из реанимации переведены в ожоговое отделение, где продолжат лечение. Их состояние лечащие врачи оценивают как удовлетворительное, — рассказала 72.ru пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина. При взрыве также пострадала женщина 1971 года рождения. Ей оказали своевременную медицинскую помощь в родном Заводоуковске. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Киевская в Заводоуковске произошел вечером 16 апреля. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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