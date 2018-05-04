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Отщипнут с одной стороны и добавят с другой: екатеринбуржцев позвали обсудить Карасье-Озёрский парк
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Отщипнут с одной стороны и добавят с другой: екатеринбуржцев позвали обсудить Карасье-Озёрский парк 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Карасье-Озёрский лесной парк, который находится на Химмаше, изменится в размерах. Екатеринбуржцев позвали обсудить грядущие изменения.
Глава администрации Александр Якоб подписал постановление о проведении общественных обсуждений. Как объяснили Е1.RU в мэрии, по проекту планируют изъять земельный участок площадью 16,4 сотки из особо охраняемой природной территории Карасье-Озёрского лесного парка и вместо него включить в особо охраняемую природную территорию другой участок площадью 17,7 сотки. В администрации уверили, что один участок аналогичен другому, и объяснили зачем это нужно сделать.
«С целью исключения территории из состава ООПТ (особо охраняемой природной территории. — Прим. ред.) заказчиком выполнено обоснование изменения границ ООПТ областного значения Карасье-Озёрский лесной парк в результате утраты участком своих особых рекреационных, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, познавательных и лесохозяйственных характеристик и назначения компенсационного земельного участка той же площади».
Обсуждения собирают по заявлению собственника участков, который находится рядом с парком.
— На северной части моих участков есть изломанные границы, которые мешают использовать эту территорию рационально, — рассказал Е1.RU собственник участка Константин Кухаренко. — В 2009 году был утверждён проект детальной планировки «Северный Химмаш», и там предусмотрена дорога, которая режет территорию этого лесопарка. На моих границах с севера образуется участок 16 соток без леса, и я за свои средства провожу исключение своего участка из границ лесопарка с компенсационным участком. На том участке есть лес, и он побольше — 17 соток.
Общественные обсуждения пройдут 8 июня в 14:00 в мэрии, кабинет 339.
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