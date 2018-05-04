Работники Севернефтегазпрома предложили новую идею и победили в конкурсе

Работники компании «Севернефтегазпром» стали победителями всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодёжи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса.

Главный инженер — первый заместитель генерального директора Севернефтегазпрома Андрей Касьяненко , начальник производственно-технического отдела Алексей Легай и инженер-механик второй категории Фёдор Черенков представили работу «Разработка и внедрение научно-технических решений для повышения эффективности предупредительных работ на скважинах без вывода в капитальный ремонт». По итогам конкурса её признали победителем в номинации «Лучший инновационный продукт», секция «Добыча и подготовка углеводородного сырья на разрабатываемых месторождениях». В конце апреля на торжественной церемонии награждения инженеру-механику второй категории отдела главного механика Фёдору Черенкову вручили диплом победителя конкурса «Новая идея», — сообщает пресс-центр ОАО «Севернефтегазпром».

В 2017 году на конкурс было представлено 198 работ по 17 тематическим секциям из 100 отраслевых компаний и организаций. Цель конкурса — выявление талантливой молодежи среди предприятий ТЭК, развитие научно-технической и инженерной инициативы, стимулирование интереса молодежи к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий.