Хакеры атаковали сети немецких энергокомпаний

В 2017 году две крупных немецких энергокомпании стали жертвами кибератак, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, неизвестным хакерам удалось проникнуть во внутренние сети поставщиков электроэнергии летом 2017 года. Однако, спецслужбам ФРГ удалось своевременно выявить и отразить атаку.

Как полагают эксперты, за нападения может быть ответственна хакерская группировка Black Energy, ранее, предположительно, осуществившая серию кибератак на украинские энергокомпании.