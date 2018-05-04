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Хакеры атаковали сети немецких энергокомпаний
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Хакеры атаковали сети немецких энергокомпаний 

SecurityLab.ru 1 час назад
В 2017 году две крупных немецких энергокомпании стали жертвами кибератак, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, неизвестным хакерам удалось проникнуть во внутренние сети поставщиков электроэнергии летом 2017 года. Однако, спецслужбам ФРГ удалось своевременно выявить и отразить атаку.
Как полагают эксперты, за нападения может быть ответственна хакерская группировка Black Energy, ранее, предположительно, осуществившая серию кибератак на украинские энергокомпании.
Хакерская группировка Black Energy активна с 2007 года и известна под именами Sandworm, TeleBots, Electrum, TEMP.Noble и Quedagh. Несмотря на то, что группировка приобрела известность в 2014 году после атак на НАТО и правительственные организации, в ходе которых эксплуатировалась уязвимость нулевого дня (CVE-2014-4114) в Windows, в основном она знаменита атаками на промышленную инфраструктуру.
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