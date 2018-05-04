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Великая справедливость и великое терпение помогли нашей стране вынести множество испытаний, — Панов
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Великая справедливость и великое терпение помогли нашей стране вынести множество испытаний, — Панов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
4 мая мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с фронтовиками-орденоносцами. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ городской администрации.
На торжественном приеме собрались двадцать ветеранов.
Градоначальник поблагодарил ветеранов за подвиг и признался, что удивлен их активности и физической форме. «Когда вы были совсем молодыми, каждый из вас сделал тяжелый выбор — защищать свою страну до последней капли крови. На карту была поставлена жизнь всей страны, вся русская культура. Вы сплотились, чтобы выстоять и выжить. Война показала, что Россия — удивительная страна, ее многонациональный народ связывает великая справедливость и великое терпение. Это то, что помогло нашему Отечеству вынести множество испытаний», — сказал Владимир Панов, обращаясь к ветеранам.
Мэр города вручил букеты четырем женщинам-фронтовичкам и пообщался с ветеранами за чашкой чая.
Напомним, что в настоящее время в Нижнем Новгороде проживают 978 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 233 женщины-фронтовички, 168 жителей блокадного Ленинграда, 13 484 труженика тыла, 173 узника фашистских лагерей и гетто, 15 вдов военнослужащих, погибших на фронте, 23 донора, сдававшие кровь для фронта.
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