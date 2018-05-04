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Образовательные экскурсии пройдут в Битцевском лесу
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Образовательные экскурсии пройдут в Битцевском лесу 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 1 час назад
Фото: Чертаново Южное
Экскурсии «Пернатые истории» и «На тропинках Битцевского леса» пройдут в Битцевском парке в субботу и воскресенье, 5 и 6 мая.
Любители природы смогут узнать много нового о птицах, животных и растениях весеннего леса от специалистов Мосприроды. Все встречи не требуют какой-либо предварительной записи или оплаты и проводятся в любую погоду.
Кроме этого, в Битцевском лесу завершился очередной «Лесной квест», во время которого участники искали настоящий клад, ориентируясь по компасу и солнцу. Администрация экоцентра рассказывает, что почти все участники квеста нашли клад — стеклянную баночку с батарейкой. После этого специалисты рассказали игрокам, чем опасны для природы батарейки и их неправильная утилизация.
Также в парке прошел мастер-класс «Раскрасим весну!», где дети и родители рисовали весенние первоцветы.
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