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В Самаре запустят дополнительные автобусы от ТЦ «Амбар» до площади Революции
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В Самаре запустят дополнительные автобусы от ТЦ «Амбар» до площади Революции 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 6 мая, в областной столице протестируют новый маршрут общественного транспорта S4. На нем задействуют 7 автобусов.
В дни проведения мундиаля болельщики смогут добираться от парковки ТЦ «Амбар» до площади Революции к фан-зоне.
— Также по просьбе поклонников футбола трамвай S5 «Железнодорожный вокзал — стадион» в дни проведения матчей будет останавливаться на улице Ташкентской, — рассказали в правительстве Самарской области.
Для фанатов из Тольятти 6 мая пустят два электропоезда по маршруту Жигулевское море — Самара. Электричка отправится со станции Жигулевское море в 13:00 и прибудет в областную столицу в 14:34. Из Самары поезд выедет в 21:30 и прибудет в пункт назначения в 23:09.
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, что движение шаттлов будет осуществляться от железнодорожного вокзала с промежуточными остановками у музея Алабина, на Самарской площади, на проспекте Ленина, у КРЦ «Звезда» и Барбошиной поляны, на Московском шоссе в районе Ташкентской. Любой гражданин сможет сесть в трамвай и проехать до этих пунктов, где можно пересесть на другие виды транспорта.
В воскресенье, 6 мая, на «Самара Арене» состоится второй тестовый матч. «Крылья Советов» примут на новом домашнем стадионе краснодарскую «Кубань» в рамках 37-го тура ФНЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. После на стадионе состоится концерт певицы Ёлки.
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