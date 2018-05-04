В Самаре запустят дополнительные автобусы от ТЦ «Амбар» до площади Революции

В воскресенье, 6 мая, в областной столице протестируют новый маршрут общественного транспорта S4. На нем задействуют 7 автобусов.

В дни проведения мундиаля болельщики смогут добираться от парковки ТЦ «Амбар» до площади Революции к фан-зоне.

— Также по просьбе поклонников футбола трамвай S5 «Железнодорожный вокзал — стадион» в дни проведения матчей будет останавливаться на улице Ташкентской, — рассказали в правительстве Самарской области

Для фанатов из Тольятти 6 мая пустят два электропоезда по маршруту Жигулевское море — Самара . Электричка отправится со станции Жигулевское море в 13:00 и прибудет в областную столицу в 14:34. Из Самары поезд выедет в 21:30 и прибудет в пункт назначения в 23:09.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, что движение шаттлов будет осуществляться от железнодорожного вокзала с промежуточными остановками у музея Алабина, на Самарской площади, на проспекте Ленина, у КРЦ «Звезда» и Барбошиной поляны, на Московском шоссе в районе Ташкентской. Любой гражданин сможет сесть в трамвай и проехать до этих пунктов, где можно пересесть на другие виды транспорта.