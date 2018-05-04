Глава МИД Греции рассказал о ходе переговоров о переименовании Македонии

ЕС. Афины и Скопье почти три десятилетия не могут разрешить спор вокруг конституционного наименования Республики Македонии, который мешает стране вступить в НАТО

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Салониках в пятницу завершилась очередная встреча Димитрова с греческим коллегой Никосом Котзиасом по проблеме переименования Македонии. После разговора македонский министр заявил журналистам, что «сроки коротки, а ставки высоки», однако, по его словам, «ожидания велики, и встречи часты».

"Рассматриваем опции для двух оставшихся наиболее трудных вопросов. У нас были очень полезные встречи вчера и сегодня. Наша цель — найти честное, устойчивое решение, которое примут обе стороны. Главное, чтобы оно вело к дружеским отношениям, а не к фрустрации", — цитирует Нова ТВ заявление Димитрова.

По словам главы МИД, двумя сложнейшими оставшимися вопросами являются возможность изменения конституции Македонии и сфера применения нового названия страны.

Димитров также сообщил, что следующая его встреча с Котзиасом назначена 12 мая на полях международной конференции в Сунио под Афинами. В ней примет участие специальный представитель ООН на греческо-македонских переговорах Мэтью Нимиц.

Ранее дипломатические источники в Афинах заявляли РИА Новости, что на Скопье осуществляется сильное давление со стороны США и НАТО, чтобы добиться уступок и как можно скорее решить вопрос со вступлением бывшей югославской республики Македония в Североатлантический альянс.

Македонский министр обороны Радмила Шечеринска сообщила в конце апреля, что ожидает, что государства-члены НАТО оценят приверженность Скопье сотрудничеству с альянсом и реформам и подтвердят это на саммите в июле, пригласив ее в организацию после успешного окончания переговоров с Грецией.