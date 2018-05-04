В Казахстане создадут «мозговой центр» ШОС 

В Казахстане создадут центр по экономическим вопросам ШОС, заявили на форуме организации в Астане.
«Вопросы безопасности в рамках ШОС приобретают еще большую актуальность. Не менее важным аспектом в рамках нашего форума является экономическое взаимодействие. Страны-члены ШОС на протяжении нескольких лет предлагают усилить сотрудничество в сфере транспорта, с уже официальным включением Индии и Пакистана», — заявил руководитель программы «Евразийских исследований» Руслан Изимов.
Участники договорились, что в Центре будут работать эксперты из всех стран ШОС. Делегаты обсудили предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в июне в китайском Циндао впервые в формате «Большой евразийской восьмерки».
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