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В Кургане рухнула стена старой гостиницы в центре города
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В Кургане рухнула стена старой гостиницы в центре города 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Гостиница «Номера Васильевых» по улице Советской в Кургане считалась одним из самых красивых зданий города. Двухэтажное старинное здание — памятник архитектуры и культурное наследие регионального значения. Вчера, 4 мая, в 13:45 часть здания обрушилась на тротуар, чуть не придавив прохожих. Кирпичная стена рассыпалась, словно карточный домик. Причина банальна — время. Без реконструкции и должного ухода здание обветшало и находилось в аварийном состоянии. На месте обрушения в течение дня работали сотрудники Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области.
Также посмотреть на масштабность обрушения на место приезжал Глава города Сергей Руденко, руководитель администрации Андрей Потапов и начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадик Галустов. Как только эксперты Центра закончат оценку случившегося, будет решаться судьба старинной гостиницы. Известно, что хозяин старинного здания частное лицо. Именно ему придется следить, чтобы ситуация не повторилась. Сейчас место обрушения обнесено забором с красной предупреждающей ленточкой.
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