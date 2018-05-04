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На набережной Волгограда от большой воды спасают аттракционы
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На набережной Волгограда от большой воды спасают аттракционы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На нижней террасе центральной набережной Волгограда начали собирать аттракционы, пережившие нашествие большой воды.
— Все металлические конструкции каруселей мы покрыли специальной мастикой, которая предотвращает ржавчину, — рассказывает директор муниципального учреждения «Отдых-центр» Алексей Есин. — Сейчас мы будем заново монтировать электродвигатели и всю остальную электронику. После этого мы вызовем специалистов, которые протестируют все аттракционы. Как правило, процедура занимает от трех дней до недели.
Защитить карусели от большой воды в разы дешевле, чем перенести их на верхнюю террасу, уверен директор «Отдых-центра».
— Разбор одного автодрома займет неделю. Собрать его будет еще сложнее. К тому же перенос каруселей обойдется в круглую сумму — на один автодром придется потратить 200 тысяч рублей, — уточнил Алексей Есин. — На нижней террасе набережной остались аттракционы «Автодром», «Форсаж», «Светофор». Крупные карусели мы перенесли наверх. Скорее всего, перед чемпионатом мира они на время уедут в другие парки города.
В городском парке Волгограда добавили, что перед началом работы каждый аттракцион должен получить «одобряем» от специалистов.
— Проверяющие специальным прибором оценят толщину металла и посмотрят на ржавчину, — прокомментировали в горсаду. — Карусели можно запускать после внутренней проверки механиков и электриков.
В прошлом году вертолетики и «Микки Маус» с нижней террасы набережной переехали на верхний ярус.
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