В Калининграде пропал человек

В областном центре пропал Вадим Николаевич Попов 1937 года рождения. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в пятницу, 4 мая.

«В 12-00 часов 04.05.2018 ушёл от магазина «Виктория» на острове в неизвестном направлении. Нуждается в помощи, не ориентируется в городе. Не сможет назвать домашний адрес и родных. Был одет в серый толстый джемпер на молнии, черные джинсы, черные спортивные туфли на белой подошве, светлую кепку», — говорится в сообщении.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, звоните на эти номера: 89527950407, 89527950402, 89622627573.