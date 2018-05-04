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В Калининграде пропал человек
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В Калининграде пропал человек 

Вести Калининград 44 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В областном центре пропал Вадим Николаевич Попов 1937 года рождения. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в пятницу, 4 мая.
«В 12-00 часов 04.05.2018 ушёл от магазина «Виктория» на острове в неизвестном направлении. Нуждается в помощи, не ориентируется в городе. Не сможет назвать домашний адрес и родных. Был одет в серый толстый джемпер на молнии, черные джинсы, черные спортивные туфли на белой подошве, светлую кепку», — говорится в сообщении.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, звоните на эти номера: 89527950407, 89527950402, 89622627573.
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