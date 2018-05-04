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В Хайфоне сняли с самолета китаянку, совравшую о бомбе
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В Хайфоне сняли с самолета китаянку, совравшую о бомбе 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Авиационные власти Вьетнама оштрафовали китайскую туристку за то, что она соврала о бомбе, якобы находившейся у нее в сумке
Утром в четверг 25-летняя Фен Ченгю рассказала подругам, что у нее в сумке лежит бомба. Как потом выяснили журналисты, китаянка не хотела садиться в самолет.
И не села: руководство аэропорта эвакуировало всех посетителей, задержало Фен и ее спутников и обыскало все их вещи. Никакой взрывчатки в них не было обнаружено. Самолет улетел без Фен и ее друзей.
После инцидента администрация аэропорта оштрафовала китаянку на 4 млн донгов ($175) за ложную угрозу и рекомендовало на год запретить ей летать вьетнамскими рейсами. Такое наказание в стране вводят за нарушение общественного порядка в аэропортах и на самолетах.
В прошлом году Вьетнам ввел рекордные 40 запретов на полеты. В основном наказывали за курение, драки и кражи на борту.
Источник: VnExpress
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