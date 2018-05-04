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НСН заняла 4-ю строчку в рейтинге самых цитируемых отечественных информагентств
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НСН заняла 4-ю строчку в рейтинге самых цитируемых отечественных информагентств 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
По итогам марта 2018 года информационное агентство «Национальная Служба Новостей» заняло почётное четвёртое место в рейтинге федеральных информагентств по индексу цитируемости (ИЦ).
В марте 2018 года индекс цитируемости НСН составил 1 129,79. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия»
Рейтинг Название объекта ИЦ 1 ТАСС 14 273,96 2 МИА «Россия сегодня 13 866,88 3 ИНТЕРФАКС 6 059,65 4 ИА «Национальная Служба Новостей» 1 129,79 5 РИА «ФАН» 817,86  Напомним, что высокий индекс цитируемости в «Медиалогии» является свидетельством того, что информационный ресурс обладает влиянием и доверием к нему со стороны медиа, так как рейтинги «Медиалогии» считаются наиболее релевантными измерителями медиапространства.
«Национальная Служба Новостей» — информационное агентство, обеспечивающее новостями и оперативной информацией сразу четыре радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM», «Best FM» и «Радио Джаз».
Новости НСН публикуются на сайте — nsn.fm, который по данным независимого счетчика РЕЙТИНГ@MAIL.RU входит в ТОП-25 самых посещаемых сайтов российских СМИ (по данным за март 2018 г.)
Ежедневная аудитория «Национальной Службы Новостей» в радиоэфирах составляет полтора миллиона жителей столицы. При этом общая аудитория слушателей НСН в России — это более четырёх миллионов человек в сутки.
Информагентство еженедельно предоставляет медиаплощадку в своём пресс-центре различным ньюсмейкерам и представителям прессы. По итогам прошлого года пресс-конференции НСН посетили более трёх тысяч журналистов, а также 455 спикеров.
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