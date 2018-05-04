Челябинское УФАС запретило «Ростелекому» телефонную рекламу

Челябинское УФАС России выдало предписание ПАО «Ростелеком» с требованием прекратить звонки с рекламными сообщениями без согласия абонента, об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее житель Магнитогорска обратился в УФАС с заявлением, что ему поступил телефонный звонок с рекламой услуг этого оператора связи по подключению к интернету и телевидению. В антимонопольной службе выяснили, что телефонный номер, с которого в ноябре 2017 года поступил данный звонок, принадлежит ПАО «Ростелеком». При этом оператор не предоставил доказательств того, что он имеет согласие абонента на получение рекламной информации.

«Согласно ч. 1 ст. 18 закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Каких-либо документов и материалов, указывающих на принятие компанией достаточных мер по соблюдению требований рекламного законодательства, ПАО «Ростелеком» также не представило в антимонопольную службу», — сообщили в Челябинском УФАС.

Отметим, что в отношении оператора связи будет возбуждено дело об административном правонарушении. Оператору грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.