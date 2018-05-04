Эпекуэн: история аргентинской Атлантиды

В 20-х годах прошлого века на берегу озера Эпекуэн в Аргентине был построен курортный город. Уникальные лечебные свойства водоема привлекали на его берега со всего мира тысячи желающих поправить здоровье и отдохнуть. Курорт процветал более полувека, пока в 1985 году он не погрузился под воду. Озеро Эпекуэн находится в 600 километрах к юго-западу от Буэнос-Айреса . От других горных озер водоем отличается уровнем солености. Концентрация соли в нем в десять раз выше, чем в океане. Озеро считается вторым по солености в мире после Мертвого моря. Соль и минералы, содержащиеся в воде, улучшают состояние кожи, снимают депрессию, лечат ревматизм, анемию и диабет. О всех его целебных свойствах знали еще с давних времен, но рядом с озером не было соответствующей инфраструктуры, поэтому те, кто хотел подлечиться, вынуждены были жертвовать комфортом, устраиваясь на берегу в привезенных с собой палатках.

Концентрация соли в озере в десять раз выше, чем в океане.

Постепенно на берегу озера выросла небольшая деревня, а слава о его «волшебном» эффекте докатилась даже до Европы. Глухой поселок начал превращаться в туристический курорт: повсюду строились санатории, отели и магазины. К городку протянули железнодорожную ветку, связывав его с Буэнос-Айресом. Долгое время главной проблемой города была нехватка пресной воды. Чтобы обеспечить ей город, было решено построить рядом водохранилище. Вместе с развитием транспортного сообщения это обеспечило городу постоянный поток туристов. Для жителей Южной Америки отдыхать на водах Вилла Эпекуэн стало традицией, которую вскоре подхватили и состоятельные европейцы. К 1960-м годам курорт принимал в год 25 000 отдыхающих. Население самого города достигло исторического пика в 1970-х годах, когда здесь насчитывалось более 5000 жителей. В 1978 г. в гидротехнической системе были обнаружены неисправности, из-за которых вода выплескивалась и затопляла пляжи. Для решения проблемы было решено делать сброс воды из Эпекуэн на поля орошения и укрепить берега курорта дамбой. В ноябре 1985 году ясную погоду сменили затяжные дожди. Под напором воды дамба не выдержала и произошел прорыв. Вода затопила город, а за пару недель ее уровень вырос на два метра. Жителям ничего не оставалось, как покинуть город, который с каждым днем уходил все больше и больше под воду.

К 1993 год Вилла Эпекуэн находился на глубине 10 метров под водой.

В 2000-х годах воды начали отступать. Сначала показались крыши домов, а вскоре и целые улицы. Вынурнувшийся из воды город представлял собой сплошные руины, напоминающие не то эхо войны, те то апокалипсиса. Несмотря на то, что от города остались лишь груды камней и обломки стен и крыш, среди бывших жителей Вилла Эпекуэн нашлись те, кто захотел вернуться. В 2011 году 81-летний Пабло Новак был единственным жителем города-призрака.