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В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы до «Звезды смерти»
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В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы до «Звезды смерти» 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рейсы до «Звезды смерти» и других планет и звезд из вселенной «Звездных войн» появились на электронном табло в лондонском аэропорту Хитроу в неофициальный праздник, отмечаемый 4 мая поклонниками киноэпопеи Джорджа Лукаса, сообщается в Twitter аэропорта.
"Доброго утра от Хитроу. С нами сегодня пребывает сила, и у нас есть несколько новых специальных маршрутов. Отправитесь ли вы в ближайшие галактики или… те, что далеко-далеко?", — говорится в Twitter аэропорта.
На табло обозначены рейсы до планеты Татуин, использовавшейся торговцами в качестве пересадочной станции, планеты Кашиик, родины расы вуки, а также планеты Альдераан, родины принцессы Леи, покрытого лесами спутника Эндора, боевой космической станции «Звезда смерти» и других.
⚡️ «Heathrow Airport posts a Star Wars-themed departure board»https://t.co/9CnJdrGV9P
— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 4 мая 2018 г.
В названиях рейсов авторы табло спрятали имена героев саги: принцесса Лея, контрабандист Хан Соло, дроиды R2-D2, C-3PO и BB-8, охотник за головами Боба Фетт.
Среди причин задержек рейсов отмечаются «песчаные бури» и «уборка снега со взлетно-посадочной полосы на месте прибытия». При посадке на рейс до планеты Кашиик необходимо «зарегистрировать арбалеты». Рейс до планеты Альдераан был отменен, так как, согласно фильму «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», эта планета была уничтожена «Звездой смерти».
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение «Звездных войн». В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.
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