В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы до «Звезды смерти»

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Рейсы до «Звезды смерти» и других планет и звезд из вселенной «Звездных войн» появились на электронном табло в лондонском аэропорту Хитроу в неофициальный праздник, отмечаемый 4 мая поклонниками киноэпопеи Джорджа Лукаса , сообщается в Twitter аэропорта.

"Доброго утра от Хитроу. С нами сегодня пребывает сила, и у нас есть несколько новых специальных маршрутов. Отправитесь ли вы в ближайшие галактики или… те, что далеко-далеко?", — говорится в Twitter аэропорта.

На табло обозначены рейсы до планеты Татуин, использовавшейся торговцами в качестве пересадочной станции, планеты Кашиик, родины расы вуки, а также планеты Альдераан, родины принцессы Леи, покрытого лесами спутника Эндора, боевой космической станции «Звезда смерти» и других.

⚡️ «Heathrow Airport posts a Star Wars-themed departure board»https://t.co/9CnJdrGV9P

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 4 мая 2018 г.

В названиях рейсов авторы табло спрятали имена героев саги: принцесса Лея, контрабандист Хан Соло, дроиды R2-D2, C-3PO и BB-8, охотник за головами Боба Фетт

Среди причин задержек рейсов отмечаются «песчаные бури» и «уборка снега со взлетно-посадочной полосы на месте прибытия». При посадке на рейс до планеты Кашиик необходимо «зарегистрировать арбалеты». Рейс до планеты Альдераан был отменен, так как, согласно фильму «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», эта планета была уничтожена «Звездой смерти».