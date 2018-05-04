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Пятьдесят нелегальных крокодилов конфисковали в аэропорту Лондона
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Пятьдесят нелегальных крокодилов конфисковали в аэропорту Лондона 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
В лондонском аэропорту «Хитроу» служба охраны конфисковала 50 крокодилов из-за нарушений условий перевозки, сообщает "Би-би-си".
Годовалые рептилии прибыли в Британию рейсом из Малайзии. Животные вели себя неспокойно во время транспортировки в контейнерах из-за весьма стесненных обстоятельств.
Представитель пограничной службы заявил, что благополучию животных было уделено «мало внимания»,
Сообщается, что один из крокодилов умер.
Рептилии предназначались для разведения на одной из ферм в Кембриджшире, где их в дальнейшем пустили бы на мясо, однако теперь за ними ухаживают представители международной организации по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Оставшиеся 49 крокодилов будут возвращены обратно, говорится в заявлении полиции.
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