Пятьдесят нелегальных крокодилов конфисковали в аэропорту Лондона

В лондонском аэропорту «Хитроу» служба охраны конфисковала 50 крокодилов из-за нарушений условий перевозки, сообщает "Би-би-си"

Годовалые рептилии прибыли в Британию рейсом из Малайзии . Животные вели себя неспокойно во время транспортировки в контейнерах из-за весьма стесненных обстоятельств.

Представитель пограничной службы заявил, что благополучию животных было уделено «мало внимания»,

Сообщается, что один из крокодилов умер.

Рептилии предназначались для разведения на одной из ферм в Кембриджшире, где их в дальнейшем пустили бы на мясо, однако теперь за ними ухаживают представители международной организации по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Оставшиеся 49 крокодилов будут возвращены обратно, говорится в заявлении полиции.