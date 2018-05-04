Кишинёв призвал российских военных не участвовать в Параде 9 мая в Приднестровье

«Эти действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова», — заявили в министерстве, призвав российские власти воздержаться от подобных действий.

В молдавском ведомстве указали, что в параде планирует принять участие контингент Оперативной группы российских войск (ОГРВ), вывода которой добивается Кишинёв.

Пресс-служба Западного военного округа ранее сообщила о том, что в ОГРВ готовятся к участию в военном параде в Тирасполе 9 Мая. С 13 апреля российские военные приступили к совместным тренировкам с силовиками региона. Планировалось проведение 10 совместных тренировок.