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Кишинёв призвал российских военных не участвовать в Параде 9 мая в Приднестровье
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Кишинёв призвал российских военных не участвовать в Параде 9 мая в Приднестровье 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Кишинёв выразил обеспокоенность планами российских военных принять участие в Параде 9 Мая в Приднестровье. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передаёт ТАСС.
«Эти действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова», — заявили в министерстве, призвав российские власти воздержаться от подобных действий.
В молдавском ведомстве указали, что в параде планирует принять участие контингент Оперативной группы российских войск (ОГРВ), вывода которой добивается Кишинёв.
Пресс-служба Западного военного округа ранее сообщила о том, что в ОГРВ готовятся к участию в военном параде в Тирасполе 9 Мая. С 13 апреля российские военные приступили к совместным тренировкам с силовиками региона. Планировалось проведение 10 совместных тренировок.
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