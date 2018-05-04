В Волгограде запустят новые маршруты электричек к ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД , 4 мая. / ТАСС /. Специальный график работы электричек разработали в Волгограде для удобства гостей города во время чемпионата мира (ЧМ) по футболу, благодаря электротранспорту добраться до стадиона можно будет быстро и с комфортом. Кроме того, предпринимаемые меры позволят разгрузить городские дороги, сообщили журналистам в пресс-службе администрации области.

Первый специальный рейс будет курсировать от Мамаева кургана, который расположен вблизи «Волгоград-Арены», до торгового центра «Акварель». Причем футбольные болельщики смогут воспользоваться электричкой бесплатно, для остальных пассажиров стоимость проезда останется по действующему тарифу

"За четыре часа до начала каждого матча в Волгограде будут курсировать два таких электропоезда в час, а в последний час до матча — поезда будут отправляться каждые 15 минут. По такому же принципу будут ходить составы и после матча. Время в пути составит не более четверти часа", — цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Игоря Кузюткина.

По его словам, каждая электричка будет состоять из 10 новых вагонов, оборудованных системой кондиционирования и доступных для маломобильных групп. Всех пассажиров будут досматривать с помощью металлодетекторов, также в вагонах будут работать сотрудники транспортной безопасности. «Мы рассчитываем, что эти электропоезда перевезут от 10 тыс. до 12 тыс. пассажиров за один день. Уже первые тестовые матчи показали, что данный вид транспорта востребован среди футбольных болельщиков, поэтому электричка в значительной мере разгрузит автомобильный транспортный поток во время проведения матчей ЧМ-2018», — добавил Кузюткин.

Еще один новый маршрут в преддверии чемпионата мира запустят от аэропорта до станции «Волгоград-1». Электропоезда будут осуществлять девять таких рейсов в день, причем расписание будет сопряжено с авиарейсами.