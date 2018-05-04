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В Орле многодетным семьям вручили жилищные сертификаты
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В Орле многодетным семьям вручили жилищные сертификаты 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 4 мая, в администрации Орла в торжественной обстановке 13 многодетных семей получили именные сертификаты, дающие право на получение социальной выплаты в размере 35% на приобретение жилого помещения.
Всего на эти цели в 2018 году из бюджетов различных уровней выделено 11,2 млн рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Более половины средств предоставляет казна Орла.
Бумаги вручали мэр Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский. Они пожелали будущим новоселам, чтобы эти сертификаты стали успешным вкладом в обустройство семейного очага.
Сообщение В Орле многодетным семьям вручили жилищные сертификаты появились сначала на РИА 57.
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