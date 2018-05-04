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JPMorgan будет рассчитываться с банками-корреспондентами с помощью блокчейна
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JPMorgan будет рассчитываться с банками-корреспондентами с помощью блокчейна 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
JPMorgan запатентует систему, работающую на основе технологии распределенного реестра, которая сделает финансовые транзакции удобными и быстрыми. Согласно патентной заявке, опубликованной в четверг Ведомством по патентам и товарным знакам США, предполагается, что платежи будут проходить из одного банка в другой с помощью P2P-сетей. В банке отмечают, что новая технология должна стать уникальным решением для совершения операций и хранения данных. Благодаря блокчейн-технологиям работа с банковскими транзакциями станет менее дорогой и более быстрой, считают в JPMorgan. Напомним, это не первый проект, связанный с блокчейн-технологиями, который был реализован банком. До этого JPMorgan запустил платформу для межбанковских платежей, построенную на базе Quorum. Ранее мы писали, как крупнейшие мировые компании взаимодействуют с блокчейном.
текст: Антон Кузнецов, фото: Shutterstock
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