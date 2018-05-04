Дорогу на Самаркандской откроют до 15 мая

Работы по всему району Стрелки в Нижнем Новгороде, включая территорию вокруг стадиона и около собора Александра Невского , завершатся до конца мая. Знаменитую улицу Самаркандскую обещают открыть до 15 мая, хотя до этого решения по её открытию переносились не раз. Меньше месяца назад мы писали, что на участке новой дороги по улице Самаркандской произошёл провал полотна.

— Самаркандскую до 15 мая конечно же введут, — заявил 4 мая министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов . — Как и везде ведутся завершающие работы. И подземный пешеходный переход, и дорога будут работать. Я знаю, что жители соскучились по нормальным хорошим дорогам. И я вижу, что они уже проскальзывают — объезжают фундаментные блоки и так далее. Мы всё прекрасно понимаем, но нужно дождаться официального завершения работ. В самое ближайшее время все забудут, что там была стройка и что такой дороги не было.

Вадим Власов отметил, что помимо дорожного полотна до конца мая также доделают пешеходный переход на Самаркандской и займутся благоустройством этой территории.

— Из крупного — осталось доделать подземный пешеходный переход на Самаркандской и заняться благоустройством на территории этой улицы, потому что проезжая часть уже выполнена на 90%, — добавил он.

Также мы писали, что проехать по дороге на Волжской набережной и Пролетарской в районе Мещерского озера удастся уже до конца мая.