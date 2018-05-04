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Москвичам расскажут о войне на примере истории одной семьи
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Москвичам расскажут о войне на примере истории одной семьи 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева приглашают москвичей и столичных гостей посетить театрализованное представление «Война одной семьи», приуроченного ко Дню Победы. Мероприятие состоится 11 мая.
Зрителей погрузят в атмосферу 1941 года и расскажут об истории одной семьи, которую коснулась война. В программе вечера вокальные, речевые и инструментальные номера.
— Мероприятие организует студентка Московского института культуры в рамках магистерской работы. Она подберет стилизованные костюмы, что погрузит зрителей в напряженную атмосферу советского прошлого, — рассказала Анастасия Антонова, специалист по связям с общественностью культурного учреждения.
Тем, кто заинтересовался программой мероприятия, необходимо будет прийти в 15:00 по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2. Вход свободный.
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