Москвичам расскажут о войне на примере истории одной семьи

Сотрудники библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева приглашают москвичей и столичных гостей посетить театрализованное представление «Война одной семьи», приуроченного ко Дню Победы. Мероприятие состоится 11 мая.

Зрителей погрузят в атмосферу 1941 года и расскажут об истории одной семьи, которую коснулась война. В программе вечера вокальные, речевые и инструментальные номера.

— Мероприятие организует студентка Московского института культуры в рамках магистерской работы. Она подберет стилизованные костюмы, что погрузит зрителей в напряженную атмосферу советского прошлого, — рассказала Анастасия Антонова, специалист по связям с общественностью культурного учреждения.

Тем, кто заинтересовался программой мероприятия, необходимо будет прийти в 15:00 по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2. Вход свободный.