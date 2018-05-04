Представители Молодежной палаты Мещанского района проведут флешмоб в честь Дня Победы

Представители Молодежной палаты Мещанского района организуют 8 мая танцевальный флешмоб. Мероприятие пройдет в рамках акции «Синий платочек Победы».

— Это дань памяти женщинам, которые совершили подвиги во время и после войны. Действительно, очень важно помнить и чтить то, что сделали эти люди. Мы проведем в парке флешмоб: все желающие смогут станцевать вальс под знаменитую песню «Синий платочек», — поделилась Ксения Мынкина, представитель Молодежной палаты Мещанского района.

Она добавила, что эту акцию организуют 9 мая в Барнауле , Туле, Воронеже и Берлине.

Кроме того, на празднике волонтеры раздадут присутствующим синие платочки и научат правильно их повязывать.

Мероприятие начнется в 15:00 в Екатерининском парке.