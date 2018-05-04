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Представители Молодежной палаты Мещанского района проведут флешмоб в честь Дня Победы
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Представители Молодежной палаты Мещанского района проведут флешмоб в честь Дня Победы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Представители Молодежной палаты Мещанского района организуют 8 мая танцевальный флешмоб. Мероприятие пройдет в рамках акции «Синий платочек Победы».
— Это дань памяти женщинам, которые совершили подвиги во время и после войны. Действительно, очень важно помнить и чтить то, что сделали эти люди. Мы проведем в парке флешмоб: все желающие смогут станцевать вальс под знаменитую песню «Синий платочек», — поделилась Ксения Мынкина, представитель Молодежной палаты Мещанского района.
Она добавила, что эту акцию организуют 9 мая в Барнауле, Туле, Воронеже и Берлине.
Кроме того, на празднике волонтеры раздадут присутствующим синие платочки и научат правильно их повязывать.
Мероприятие начнется в 15:00 в Екатерининском парке.
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