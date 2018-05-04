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Технические помещения в Мещанском районе осмотрели перед праздниками
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Технические помещения в Мещанском районе осмотрели перед праздниками 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Последняя проверка состоялась 3 мая.
— Мы осмотрели чердаки, подвалы и электрощитовые кабины перед праздниками. Специалисты в течение нескольких дней проверяли, закрывали на ключ и опечатывали помещения для предотвращения незаконной деятельности, — поделился информацией Михаил Гудухин, заместитель руководителя по вопросам благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Мещанского района».
В рамках рейдов не нашли ни одного существенного нарушения правил безопасности.
Михаил Гудухин добавил, что подобные проверки проводят каждый день.
Отметим, что специалисты запланировали работы по осмотру хостелов и квартир, сдаваемых внаем.
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