Технические помещения в Мещанском районе осмотрели перед праздниками

Последняя проверка состоялась 3 мая.

— Мы осмотрели чердаки, подвалы и электрощитовые кабины перед праздниками. Специалисты в течение нескольких дней проверяли, закрывали на ключ и опечатывали помещения для предотвращения незаконной деятельности, — поделился информацией Михаил Гудухин, заместитель руководителя по вопросам благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Мещанского района».

В рамках рейдов не нашли ни одного существенного нарушения правил безопасности.

Михаил Гудухин добавил, что подобные проверки проводят каждый день.

Отметим, что специалисты запланировали работы по осмотру хостелов и квартир, сдаваемых внаем.