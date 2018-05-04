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При строительстве обхода Чусового проводят взрывные работы
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При строительстве обхода Чусового проводят взрывные работы 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
К строительству обхода Чусового привлекли специалистов для проведения взрывных работ.
Сотрудники Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, а также представители администрации края проверили ход строительства работ. Им рассказали, что на текущем этапе в строительстве дороги участвуют специалисты, которые проводят взрывные работы.
«Геология участка крайне сложная, включает карсты, воронки. «Будущая дорога „пробирается“ через горы, даже тяжелая техника не в силах здесь справиться, именно поэтому к работам на объекте привлечена компания, специализирующаяся на проведении взрывных работ», — говорит министр транспорта Пермского края Николай Уханов.
Подрядчик рассказал, что взрывным работам предшествует длительная подготовки. Например, чтобы провести последний подрыв, пробурили 480 скважин, в которые закладывали взрывчатые вещества. Всего использовали около 20 тонн взрывчатки, подняв около 20 тысяч кубометров породы.
Напомним, обход Чусового соединится с трассой Кунгур-Екатеринбург. Это позволит развить федеральный транспортный коридор Москва-Казань-Пермь-Ханты-Мансийск-Сургут-Томск. Ввод новой дороги позволит направить весь транзитный транспорт в обход города.
Как сообщили в администрации Пермского края, строительство объекта идёт с опережением графика. По плану обход сдадут в эксплуатацию в октябре 2019 года.
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