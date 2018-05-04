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Мемориальная акция прошла в преддверии Дня Победы в Останкине
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Мемориальная акция прошла в преддверии Дня Победы в Останкине 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Митинг-концерт, посвященный Дню Победы, прошел накануне в парке «Останкино». Возле стелы «Врата Победы», установленной в память о погибших добровольцах 6-й и 13-й стрелковых дивизий народного ополчения, оборонявших Москву, собрались ветераны и участники Великой Отечественной войны, учащиеся школ, депутаты и жители Останкинского района.
Участники возложили цветы к мемориалу. А после всех гостей с праздником Великой Победы поздравили солисты вокальной студии «Бельканто» — она работает на базе семейного центра «Пять окон». А представители спортивно-досугового центра «Останкино» вручили ветеранам открытки, сделанные воспитанниками художественной студии. (иб)
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