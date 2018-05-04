Активные пенсионеры из Останкина осваивают английский

Курсы английского языка открылись в школе №1415 (1-я Останкинская ул., 29) в рамках набирающего популярность городского проекта «Московское долголетие» для старшего поколения. На занятия записалось уже 30 человек: первая группа для тех, кто осваивает язык с нуля, вторая — для тех, кто когда-то учил его, а сейчас хочет улучшить свои навыки.

— Мои ученики сами говорят, что для них это очень интересно: ведь изучение языка — это тренировка для мозга, развитие памяти и общение, — рассказала педагог Юлия Письменная. — С начальной группой учим алфавит, фонетику, базовые предложения, слушаем песни, которые помогают запомнить простые фразы. С продвинутой группой учимся рассказывать о хобби, говорить о погоде, о здоровье, о том, как сделать покупку в магазине. Многие пенсионеры весьма активны и имеют возможность поехать на отдых за границу.

Часовые уроки проходят два раза в неделю; курс рассчитан до 31 декабря. Записаться на курсы английского и узнать о других программах обучения можно в ЦСО по адресу 2-я Новоостанкинская улица, 4 (каб. №1). Часы работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 16.00. Возраст участников — женщины 55+; мужчины 60+. С собой взять паспорт и СНИЛС. (иб)