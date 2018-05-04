«Цифровые двойники» россиян. Победа над бюрократией или шаг к Большому Брату

В Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина составили доклад «Государство как платформа», в котором предлагается создать для каждого россиянина «цифрового двойника». При рождении ребёнка его данные будут заноситься в «океан данных» и впоследствии пополняться. Это позволит, по мнению экспертов, облегчить взаимодействие граждан с государством — все процессы станут автоматизированными, от записи в детский сад до получения паспорта.

Отдельное предложение предусмотрено в докладе и для чиновников: им предложат совершенствовать свой «цифровой менталитет» путём отказа от традиционных бумажных сервисов в пользу электронных технологий.

Бороться с бюрократией в России за последние 18 лет так и не научились, заметил в беседе с НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков . Однако, по его мнению, создание «цифровых двойников» может способствовать решению этой проблемы.

«В создании «океана данных» нет ничего странного и сложного. На мой взгляд, давно пора создать подобную базу, в которую вносились бы все необходимые данные по каждому рождённому в России. При этом даже не потребовалось бы от родителей ходить, как сейчас, по инстанциям, чтобы получить какие-то льготы. Там будет, я думаю, возможность удалённого формирования этой базы», — заметил Кусков.

Главное предусмотреть все риски, как для безопасности государства, так и для безопасности граждан, добавил в эфире НСН член Ассоциации футурологов Александр Кононов

«Здесь есть положительные моменты, но и появляются новые проблемы и угрозы. Если их учесть, это бесспорно пойдёт на пользу. Потому что сегодня, как только мы начинаем взаимодействовать с государством, несмотря на все усилия по облегчению процесса, (например, создание сервиса «Мои документы») всегда нужно собирать массу справок, данных. Хотя всё это уже есть у государства, и не понятно, зачем этот абсурд. Если в этом направлении двигаться, и не заставлять человека собирать ту информацию, которая уже есть, то это будет положительно. Нужно проанализировать все риски для личности, а не только для государства. Надо выстраивать модели угроз, тогда можно приветствовать такую инициативу», — заметил футуролог.

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Подобный опыт, по его словам, уже есть в Китае , где за каждым гражданином пристально следят, и за проступки, вроде нарушения правил дорожного движения, в базе данных снимают баллы. Важно, идя по такому пути, не удариться в крайность и не превратить нововведение в карательную систему, подчеркнул собеседник НСН.

Создание «электронный двойников», безусловно, станет ещё одним шагом к воплощению антиутопии Оруэлла, где «Большой брат следит за тобой», согласился Денис Кусков. Однако это неизбежная черта современной реальности, где главное — обеспечить защищённость данных россиян.

«В любом случае, будь то база «океан данных» или какая-то другая, в ближайшем будущем вся информация по каждому человеку, живущему в России, будет аккумулироваться. Государство действительно хочет контролировать всё и вся, отсюда и все эти истории с переписками, прослушиванием разговоров. Нужно понимать, что никуда мы от этого не денемся, главное, чтобы в нашей стране серьёзно относились к персональным данным, как в других странах. А не как сейчас, когда на любом рынке Москвы Петербурга можно купить диск с паспортными данными, базами данных автомобилей и прочей информацией», — заявил Кусков.

«Левада-центр» : Только православные фундаменталисты выступят против нумерации россиян Зато по части формирования у чиновников «цифрового менталитета», которое также предлагается в докладе ЦСР, могут возникнуть проблемы, добавил специалист.

«Здесь я вижу большие проблемы. Пока, к сожалению, чем больше ты с чиновничьим аппаратом борешься, тем больше он становится. С 2000 года мы не сильно продвинулись в цифровизации госаппарата, у нас мало общедоступных баз данных не только по сравнению с США , но и даже с Восточной Европой. Когда нужна какая-то справка, её получение занимает 30 дней, а в любой другой стране её получают за 5 минут. Так что, здесь, мне кажется, будет много проблем», — подытожил Кусков.

Для воплощения в жизнь идей доклада ЦСР необходима координация и поддержка на самом высоком уровне, отмечают эксперты Центра стратегических разработок. В идеале предполагается создание Центра цифровой трансформации государственного управления под руководством вице-премьера или даже министра.