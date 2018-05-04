На Кубани запустили производство импортозамещающих удобрений

»Торжественного открытия пока не было, но фактически работа уже начата", — сказал он.

Маклаков пояснил, что водорастворимые удобрения лучше подходят для подпитки растений в теплицах. Сейчас почти все удобрения такого типа завозятся из-за рубежа. «Надеемся, что это позволит удешевить производство овощей в закрытом грунте, поэтому и построен завод на Кубани, планируем продавать в Ставропольский край Ростовскую область (эти три региона входят в число лидеров в России по производству тепличных овощей)», — уточнил собеседник.

По данным инвестиционного портала Краснодарского края, общий объем инвестиций в создание цеха составил 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что при выходе на полную мощность цех сможет производить 50 тыс. тонн удобрений в год — это полностью покроет потребности регионального рынка.

На портале также уточняется, что цех входит в состав нового завода минеральных удобрений, который создается в кубанском райцентре Белореченск . Соглашение о создании предприятия с общим объемом инвестиций около 20 млрд рублей подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году. Изначально запланировали реконструкцию сернокислотного цеха, строительство цехов по производству экстракционной фосфорной кислоты и азотно-фосфорных удобрений.