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На Кубани запустили производство импортозамещающих удобрений
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На Кубани запустили производство импортозамещающих удобрений 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Цех по производству импортозамещающих водорастворимых удобрений предприятия «Еврохим-Белореченские минудобрения» (структура АО «Минерально-химическая компания „Еврохим“) начал работать в Краснодарском крае, сообщил в пятницу ТАСС административный директор „Еврохим-БМУ“ Сергей Маклаков.
»Торжественного открытия пока не было, но фактически работа уже начата", — сказал он.
Маклаков пояснил, что водорастворимые удобрения лучше подходят для подпитки растений в теплицах. Сейчас почти все удобрения такого типа завозятся из-за рубежа. «Надеемся, что это позволит удешевить производство овощей в закрытом грунте, поэтому и построен завод на Кубани, планируем продавать в Ставропольский край и Ростовскую область (эти три региона входят в число лидеров в России по производству тепличных овощей)», — уточнил собеседник.
По данным инвестиционного портала Краснодарского края, общий объем инвестиций в создание цеха составил 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что при выходе на полную мощность цех сможет производить 50 тыс. тонн удобрений в год — это полностью покроет потребности регионального рынка.
На портале также уточняется, что цех входит в состав нового завода минеральных удобрений, который создается в кубанском райцентре Белореченск. Соглашение о создании предприятия с общим объемом инвестиций около 20 млрд рублей подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году. Изначально запланировали реконструкцию сернокислотного цеха, строительство цехов по производству экстракционной фосфорной кислоты и азотно-фосфорных удобрений.
"Еврохим" — агрохимическая компания, выпускающая азотные и фосфорные удобрения. География производственных активов охватывает Россию, Литву, Казахстан и Бельгию, а также Китай, где запустили совместное предприятие.
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