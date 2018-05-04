Во 2-м Южнопортовом проезде починили неисправный светофор

Во 2-м Южнопортовом проезде устранили поломку светофора. Работы выполнили по просьбе жителя Южнопортового района, сообщившего о проблеме на портал «Наш город».

Максима Ликсутова. Проблема была решена в установленный срок, после чего на портале появился официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены (устранили короткое замыкание сигнального кабеля)», — отмечается в сообщении.

Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)