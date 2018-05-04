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Во 2-м Южнопортовом проезде починили неисправный светофор
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Во 2-м Южнопортовом проезде починили неисправный светофор 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Во 2-м Южнопортовом проезде устранили поломку светофора. Работы выполнили по просьбе жителя Южнопортового района, сообщившего о проблеме на портал «Наш город».
Проблема была решена в установленный срок, после чего на портале появился официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены (устранили короткое замыкание сигнального кабеля)», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)
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