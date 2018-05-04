В Самаре начали устанавливать памятник князю Владимиру

В воскресенье, 6 мая, на четвертой очереди самарской набережной у Софийского собора состоится церемония открытия памятника святому князю Владимиру.

— Скульптуру крестителю Руси начали устанавливать уже в пятницу, 4 мая. Рабочие водрузили фигуру князя на постамент, — рассказали 63.ru очевидцы.

Высота памятника вместе с постаментом составит около 6 метров. В правой руке князь Владимир держит православный крест.