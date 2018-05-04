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В Самаре начали устанавливать памятник князю Владимиру
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В Самаре начали устанавливать памятник князю Владимиру 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 6 мая, на четвертой очереди самарской набережной у Софийского собора состоится церемония открытия памятника святому князю Владимиру.
— Скульптуру крестителю Руси начали устанавливать уже в пятницу, 4 мая. Рабочие водрузили фигуру князя на постамент, — рассказали 63.ru очевидцы.
Высота памятника вместе с постаментом составит около 6 метров. В правой руке князь Владимир держит православный крест.
Владимир Святославович (960–1015) — киевский князь, который сделал христианство государственной религией. По преданию Владимир крестился в Херсонесе. Сейчас это территория Севастополя. Память легендарного киевского князя уже увековечена в Белгороде, Владимире, Санкт-Петербурге, Астрахани, Севастополе, Великом Новгороде, Смоленске, Астрахани. Памятник святителю Руси станет одной из доминант набережной у Ладьи. Реконструкцию четвертой очереди, по последней информации, должны завершить до 20 мая.
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